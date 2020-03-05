Фермерам предложили использовать семена без подтверждения селекционеров

Над законопроектом работали сенаторы и депутаты фракций «Единая Россия» и КПРФ. Председатель Комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин подчеркнул, что документ важен для реальной практики.

По его словам, сейчас положения международной Конвенции защиты селекционных достижений и IV часть Гражданского кодекса РФ противоречат друг другу. Согласно Гражданскому кодексу, разрешено льготное использование селекционных достижений.

«Хозяйствующий субъект может в течение двух лет использовать растения для семеноводства и семена бесплатно, не решая проблем с правообладателями — авторами сортов, селекционерами, научными центрами и институтами», — заметил Кашин.

В то же время в Конвенции аналогичные льготы предусмотрены для крестьян и фермеров.

Законопроект регулирует несоответствия двух документов.

Депутат убежден, что инициатива поможет развивать малый и средний бизнеса в сфере сельского хозяйства, семеноводства и генетики.