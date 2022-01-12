Фермера из Волгограда будут судить за присвоение чужого коровника

Судебный процесс над 56-летним главой фермерского хозяйства состоится в Калачевском районе Волгоградской области. Предприниматель обвиняется в мошенничестве в особо крупных размерах.

Из материалов следствия стало известно, что в 2013 году между фермером и администрацией Калачевского района был подписан договор аренды сельхозучастка в хуторе Кумовка, сообщает портал novostivolgograda.ru. Однако бизнесмену больше понравился соседний участок, находящийся в государственной собственности. На этой большой территории расположился коровник.

Фермер решил сфальсифицировать документы и обратился в местное БТИ. Вскоре у него на руках уже был новый техпаспорт на здание коровника (которое стало зернохранилищем), которое тот якобы сам возвел в 2011 году.

В итоге фермер стал распоряжаться чужим имуществом как своим собственным. Ущерб был нанесен на сумму более 1,3 миллиона рублей.

Было возбуждено уголовное дело, которое в данный момент завершено. Ущерб государству возмещен в полном объеме.