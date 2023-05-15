Общество 15 мая 2023, 11:25 Фермер Слободянюк дал советы по выбору качественного кваса Фермер Слободянюк: в состав кваса должны быть дрожжи, вода, ржаная мука, сахар, солод

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Фермер Иван Слободянюк дал советы по выбору качественного кваса. По его словам, сейчас магазины реализуют товар с множеством консервантов и красителей. Какие критерии укажут на то, что квас действительно хороший, передала «Вечерняя Москва».

Как отметил специалист, состав хорошего кваса должен быть максимально простым.

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«В составе хорошего кваса должны быть только дрожжи, вода, ржаная мука, сахар, солод. Никаких эмульгаторов и добавок», — отметил он.

Лучше всего покупать этот напиток в темной пластиковой таре. Квас не должен подвергаться воздействию прямых солнечных лучшей. Приобретая квас на разлив, стоит попросить сертификат качества и ознакомиться с этикеткой, резюмировал фермер.