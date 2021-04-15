Фермер Олег Сирота не оценил идею увеличить майские праздники

Майские праздники тормозят экономику России, поэтому не стоит увеличивать их продолжительность. Так считает фермер и сыровар Олег Сирота. Своим мнением он поделился в эфире радио «Комсомольская правда».

«Весь мой жизненный опыт говорит о том, что кто больше работает, тот больше и зарабатывает. Отдыхать и получать деньги — так в жизни не бывает. Посмотрите, ВВП нашей необъятной родины или Германии дает промышленность, заводы. Модернизацию и развитие этих производств сильно тормозят эти длительные безумные каникулы», — пояснил Сирота.

Он рассказал, что цех одного из его заводов «встал колом» на месяц во время новогодних праздников.

Сирота обратил внимание, что ни в одной стране нет таких длительных каникул, во время которых заметно тормозится экономика страны и закрываются даже ключевые организации, как, например, банки.

«У нас не просто люди отдыхают, у нас вообще колом встает вся экономика. А вы сейчас предлагаете еще и на майские отдыхать», — заявил фермер.

По его мнению, нужно просто соблюдать трудовое законодательство, люди должны восстанавливать силы в свои отпуска, написал сайт kp.ru.