Фермер дал советы о подготовке рассады для высадки на даче

Начинающим дачникам дали советы, как окружить свой участок зеленью. Готовить рассаду можно уже сейчас, в домашних условиях. Об этом ИА «Невские новости» рассказала фермер Евгения Степшина.

Растения можно высаживать как в покупную, так и в землю собственного приготовления. По словам Степшиной, у семечка много силы, которая позволяет ему вырасти, поэтому сажать можно на любой почве. Для досвечивания рассады лучше приобрести лампу, можно даже купить профессиональный светильник.

Для того чтобы пересадить домашнюю рассаду на дачу, дома хорошо выращивать помидоры, огурец, перец и особенно зелень. Томаты обычно сажают в марте, а огурцы — в мае. Высадку на улицу можно будет начать уже во второй половине июня.

Начинающим садоводам особенно пригодятся перчатки, поскольку без них очень легко заразиться любыми паразитами. В домашнем садоводстве этого достаточно. А для работы в огороде обязательно нужна лопата. Перекопать грядку нужно один раз, а после этого засыпать ее сверху кошеной травой.

Ранее в Московском союзе садоводов рассказали, как обрабатывать деревья весной.