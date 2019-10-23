Фермер Дакишвили назвал бандитами оппонентов в перестрелке под Ростовом

Причины перестрелки в Ростовской области становятся все более понятными. Две семьи, чеченцы Бациевы и выходцы из Грузии Дакишвили, поспорили по поводу принадлежащей местному совхозу земли. Дележка угодий продолжилась с применением огнестрельного оружия.

Один из родственников участников перестрелки — Василий Дакишвили, председатель сельскохозяйственного производственного кооператива «Новоселовский». Он рассказал «360», что стороны договорились о встрече и на переговоры поехали три человека со стороны Дакишвили. Когда родственники приехали на место, оппоненты со стороны семьи Бациевых, не вступая в переговоры, тут же начали стрелять.

Там банда просто. Бациевы — их пять братьев, они хотели подмять колхоз под себя. Рассказывали всем, как им жить. Криминал на криминале, они бандиты просто Василий Дакишвили.

Версию главы кооператива косвенно подтвердили в представительстве главы Чечни в Ростовской области. Перестрелка в Орловском районе, в результате которой погибли пять человек, произошла на бытовой почве. Ее причина — давние судебные споры между двумя семьями, заявил Имран Исраилов РИА «Новости».

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«Конфликт этот на бытовой почве связан с землей, паем. У них была судебная тяжба несколько лет. В какой-то момент ситуация обострилась», — объяснил представитель руководства Чечни в Ростовской области.

В результате перестрелки пять человек погибли, еще двое госпитализированы. Мужчин отправили в реанимацию — одного в тяжелом состоянии, другого — в состоянии средней тяжести. Их здоровьем занимаются медики.

Между тем ростовские правоохранители задержали одного из подозреваемых в участии в смертельной перестрелке. Ранее полиция выяснила, что перестрелка, которая произошла 22 октября на хуторе Чернозубовка, привела к смерти пятерых спорщиков, еще двое попали в реанимацию. Еще три участника конфликта скрылись с места преступления.