Общество 04 мая 2023, 19:09 Фермер Балаев рассказал, что самой рентабельной отраслью сельского хозяйства стало выращивание улиток

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В России выращивание улиток стало одной из самых прибыльных отраслей, потому что есть спрос и рынок сбыта. Об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказал владелец фермерского хозяйства «Экодеревушка» Сергей Балаев.

Он занялся улиточным бизнесом и считает, что это сейчас гораздо выгоднее, чем животноводство. Потому что намного сложнее сбыть молоко и мясо кур, свиней и коров. К тому же на их экологическое выращивание требуется больше времени, что удорожает продукт.

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«Вот я занимаюсь улиткой, для меня улитка — это вершина сельского хозяйства. На втором месте ягода для меня. Микрозелень сейчас очень неплохо. А вот коровы, козы, рыба еще очень тяжело идет, сложно людям», — сказал Сергей Балаев.

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