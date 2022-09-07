Фермер Балаев выступил против ограничения на разведение птиц для личных нужд | 360°

Общество 07 сентября 2022, 19:02 Поделиться Telegram

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Viber Фермер Балаев выступил против ограничения на разведение птиц для личных нужд

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Фермер Сергей Балаев раскритиковал предложение «Росптицесоюза» ограничить разведение птиц для личных нужд из-за возможности распространения птичьего гриппа. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

По его словам, такая инициатива является лоббистской. Допустимо лишь ограничить количество выращиваемых птиц, считает Балаев.

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«Когда нам говорят, что нужно запретить, что в этом месте будут разводить только мы, то это обычный лоббизм», — заключил фермер.

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