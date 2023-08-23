Общество 23 августа 2023, 17:38 Фермер Балаев: производителям приходится выполнять условие торговых компаний по обработке фруктов воском

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Владелец фермерского хозяйства «Экодеревушка» Сергей Балаев в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщил о том, что обрабатывание фруктов воском — обязательное условие торговых компаний для производителей.

Это делается для того, чтобы товар на полке пролежал как можно дольше. Фермер добавил, что зачастую яблоки в хозяйствах обрабатывают химией несколько раз за сезон. Далее продукцию помещают в холодильник и обдают газом.

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«Ведь требуют не только обрабатывать яблоки, они требуют калибровку капусты, морковки, хотя есть товар, который может быть дешевле», — добавил Балаев.