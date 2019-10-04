Ранее Грета Тунберг изменяла описание на своей странице в Twitter после заявления Владимира Путина. Он не впечатлился ее выступлением в ООН.

Грета Тунберг изменила профиль Twitter из-за слов Путина Подробнее

«На мой взгляд, феномен Тунберг заключается в том, что никакого феномена нет. Ее используют как мифологему, чтобы западноевропейские власти сформировали новую повестку, которая позволила бы им изменить политический вектор и присоединение к которой было бы обязательным», — пояснил Владимир Брутер.

По его мнению, комментировать выступление Тунберг следует через дискредитацию самой идеи.

«Дело не в том, что экологию не надо защищать. Просто такой экологический активизм неприемлем хотя бы потому, что некий псевдо-активист заставляет политиков постоянно пересматривать свою точку зрения вне зависимости от того, как настроено общество», — отметил Брутер.

Он добавил, что политикам и обществу в целом не стоит обращать внимание на активиста, у которого нет необходимых знаний и фактов.

«Грета Тунберг просто не может достаточно хорошо понимать реальные проблемы современной экологии», — заключил политолог.