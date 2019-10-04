  • «Феномен Тунберг в том, что никакого феномена нет». Политолог Брутер — об экоактивистке из Швеции

    04 октября 2019, 10:40

    Ольга Ломакина

    Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер оценил ответ активистки Греты Тунберг президенту РФ Владимиру Путину. По мнению политолога, не стоит обращать внимание на шведскую экоактивистку, так как в политике желательно исключать фриков. Об этом сообщило ИА «Ura.ru».

    Ранее Грета Тунберг изменяла описание на своей странице в Twitter после заявления Владимира Путина. Он не впечатлился ее выступлением в ООН.

    Грета Тунберг изменила профиль Twitter из-за слов Путина

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    «На мой взгляд, феномен Тунберг заключается в том, что никакого феномена нет. Ее используют как мифологему, чтобы западноевропейские власти сформировали новую повестку, которая позволила бы им изменить политический вектор и присоединение к которой было бы обязательным», — пояснил Владимир Брутер.

    По его мнению, комментировать выступление Тунберг следует через дискредитацию самой идеи.

    «Дело не в том, что экологию не надо защищать. Просто такой экологический активизм неприемлем хотя бы потому, что некий псевдо-активист заставляет политиков постоянно пересматривать свою точку зрения вне зависимости от того, как настроено общество», — отметил Брутер.

    Он добавил, что политикам и обществу в целом не стоит обращать внимание на активиста, у которого нет необходимых знаний и фактов.

    «Грета Тунберг просто не может достаточно хорошо понимать реальные проблемы современной экологии», — заключил политолог.