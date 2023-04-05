05 апреля 2023, 03:44
Феминизм захотели признать экстремистской идеологией
Депутат Госдумы Матвейчев предложил признать феминизм экстремистской идеологией в России
Феминизм в России необходимо признать экстремистской идеологией. С этим предложением выступил депутат Госдумы Олег Матвейчев. Заявление он сделал в эфире телеканала «Россия 1» в программе, которую посвятили теракту в Санкт-Петербурге.
«Практически все феминистки в России выступили против СВО», — отметил Матвейчев.
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Он рассказал, что уже подготовил законопроект и направил его на рассмотрение комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ.
В комментарии РИА «Новости», Матвейчев заявил, что большинство феминистских организаций насаждались в 1990-е годы и существовали на иностранные гранты. Однако сейчас они это «маскируют». Необоходимо проверить, откуда в их организации поступают средства, сказал депутат.
Он также назвал террористку Дарью Трепову «активной феминисткой» и сделал вывод, что именно в этой среде террористы «вербуют себе сторонников».
В предложенном Матвейчевым проекте пока нет пункта о наказании за феминизм, но можно будет ввести сопутствующие законопроекты, сказал он.
Ранее Трепову заключили под стражу на два месяца. Ее обвиняют по двум статьям: «Террористический акт, совершенный группой лиц», и «Незаконное ношение взрывчатых устройств».
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