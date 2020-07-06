Феминистки устроили в Казани «кровавую свадьбу». Она стала напоминанием о домашнем насилии

Участницы феминистского движения «ФемКызлар» устроили перфоманс в казанском ЗАГСе, облив «невесту» кровью. Так девушки напомнили посетителям о домашнем насилии.

«Кровавая свадьба» состоялась в Кировском районе Казани. После торжественного заключения брака молодожены и их гости вышли во двор, чтобы сфотографироваться. Почти сразу двое присутствующих схватили ведра с кровью и облили «невесту». Девушка подскользнулась и упала на землю, после чего ее схватил муж за ногу и потащил.

Это звучит как начало плохо спродюссированного и отснятого фильма, но на самом деле это был перфоманс от феминисток из «ФемКызлар». Таким образом они хотели напомнить присутствующим людям в ЗАГСе и прохожим о домашнем насилии.

Жидкость, которую феминистки вылили на «невесту», — не кровь. Соответственно, сама девушка тоже не выходила замуж в этот день.