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    16 февраля 2021, 19:23

    Феминистки из Бурятии добились удаления скандальной рекламы хинкали

    Анатолий Минкин

    Группа компаний «Титан» из Бурятии выпустила рекламу, которая возмутила местных феминисток из организации «Я Свобода». Подробности сообщил «Московский комсомолец Улан-Удэ».

    Сам ролик посвящен фуд-корту, где подают традиционное бурятское блюдо буузы (аналог больших хинкали, сделанных в виде юрты — прим. ред.). Героями ролика стали молодой человек и девушка, которые все пытаются встретиться. Все это сопровождает песня с таким содержанием:

    Люблю больших и очень жарких,

    Люблю больших и самых сочных.

    Меня волнуешь до конфуза,

    Свели с ума твои две буузы.

    В результате молодой человек прибегает на фуд-корт и хватает тарелку с буузами, не обращая внимания на девушку.

    Отрывок из ролика в Stories опубликовала организация «Я Свобода».

    Феминистки из Бурятии добились удаления скандальной рекламы хинкали | Изображение 1Источник фото: instagram.com/svoboda_uu


    Авторы рекомендовали компании нанять нормального маркетолога, чтобы больше так не позориться.

    Феминистки из Бурятии добились удаления скандальной рекламы хинкали | Изображение 2Источник фото: instagram.com/svoboda_uu

    Через несколько часов компания действительно удалила ролик, но девушки из «Я Свободы» заявили, что они про него не забудут в любом случае.