Феминистки из Бурятии добились удаления скандальной рекламы хинкали
Группа компаний «Титан» из Бурятии выпустила рекламу, которая возмутила местных феминисток из организации «Я Свобода». Подробности сообщил «Московский комсомолец Улан-Удэ».
Сам ролик посвящен фуд-корту, где подают традиционное бурятское блюдо буузы (аналог больших хинкали, сделанных в виде юрты — прим. ред.). Героями ролика стали молодой человек и девушка, которые все пытаются встретиться. Все это сопровождает песня с таким содержанием:
Люблю больших и очень жарких,
Люблю больших и самых сочных.
Меня волнуешь до конфуза,
Свели с ума твои две буузы.
В результате молодой человек прибегает на фуд-корт и хватает тарелку с буузами, не обращая внимания на девушку.
Отрывок из ролика в Stories опубликовала организация «Я Свобода».
Авторы рекомендовали компании нанять нормального маркетолога, чтобы больше так не позориться.
Через несколько часов компания действительно удалила ролик, но девушки из «Я Свободы» заявили, что они про него не забудут в любом случае.