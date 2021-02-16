Феминистки из Бурятии добились удаления скандальной рекламы хинкали

Группа компаний «Титан» из Бурятии выпустила рекламу, которая возмутила местных феминисток из организации «Я Свобода». Подробности сообщил «Московский комсомолец Улан-Удэ».

Сам ролик посвящен фуд-корту, где подают традиционное бурятское блюдо буузы (аналог больших хинкали, сделанных в виде юрты — прим. ред.). Героями ролика стали молодой человек и девушка, которые все пытаются встретиться. Все это сопровождает песня с таким содержанием:

Люблю больших и очень жарких,

Люблю больших и самых сочных.

Меня волнуешь до конфуза,

Свели с ума твои две буузы.

В результате молодой человек прибегает на фуд-корт и хватает тарелку с буузами, не обращая внимания на девушку.

Отрывок из ролика в Stories опубликовала организация «Я Свобода».

Источник фото: instagram.com/svoboda_uu



Авторы рекомендовали компании нанять нормального маркетолога, чтобы больше так не позориться.

Источник фото: instagram.com/svoboda_uu

Через несколько часов компания действительно удалила ролик, но девушки из «Я Свободы» заявили, что они про него не забудут в любом случае.