«Феминистки хайпуют». Елена Беркова оценила призывы к закрытию PornHub

Петиция, опубликованная на Сhange.org, с требованием закрыть крупнейший в мире порно-ресурс PornHub собрала более 1,2 миллиона подписей. Американские феминистки возмутились тем, что на этой площадке публикуются видео реальных изнасилований, детская порнография, и обвинили руководство канала в торговле людьми. Экс-участница телевизионного шоу «Дом-2», предприниматель и модель Елена Беркова с ними не согласилась.

В тексте обращения сказано, что Pornhub получает миллионы доходов от рекламы, ведь число посещений площадки достигает 42 миллиардов, ежегодно загружается до шести миллионов видео. При этом отсутствует система проверки возраста или согласия участников съемок.

«Все это означает, что в настоящий момент на Pornhub могут быть сотни, если не тысячи, видео с несовершеннолетними жертвами секс-торговли. У нас уже есть доказательства, и это лишь верхушка айсберга», — написали авторы петиции.

Они потребовали закрыть сайт и привлечь его руководителей к уголовной ответственности.

В разговоре с «360» экс-участница телевизионного шоу «Дом-2» Елена Беркова заявила, что отказывается понимать, чем порно в принципе оскорбляет чувства феминисток.

«Это чувственные удовольствия, тут не место политике. Легализованное порно, секс по обоюдному согласию. Его любят все здоровые люди. Они получают удовольствие, идентифицируя себя с героями. То есть, подсознательно, они хотят находиться на их месте. В теории, все хотят сниматься в порно. Секс — созидательное занятие, а не разрушительное», — отметила Елена.

По ее мнению, бороться нужно не с порталом, а извращенцами, которые загружают видео с уголовно наказуемым контентом.

«На Pornhub, как на любой большой платформе, есть возможность создавать собственные аккаунты, и размещать, как и в любой соцсети, свои видео. Просто более откровенные, без цензуры. Против этого сегмента и надо выступать. Извращенцы будут размещать ролики и на других сайтах. Надо находить более эффективные методы. Порно-трафик занимает чуть ли не 98% интернета. Завтра извращенцы переберутся на другой сайт. Это не искоренит проблему, Pornhub пострадает ни за что», — подчеркнула она.

Она добавила, что на месте феминисток наоборот, сотрудничала бы с порталом.

«Я договорилась бы с Pornhub об отслеживании пользователей, нарушающих закон, и сливала их айпи-адреса. Это же шикарный ресурс, на котором собираются все извращенцы. Надо не упустить их, а воспользоваться моментом и это зло искоренить. Мне кажется, феминистки просто хайпуют, они не могли не додуматься до такой элементарной вещи», — предположила Беркова.

По ее мнению, с закрытием Pornhub, если таковое произойдет, актрисы роликов для взрослых не пострадают.

«Сейчас такое количество ресурсов, в любой области, актрисы без денег не останутся», — выразила она уверенность.