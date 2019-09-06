  • Феминистка призвала информировать женщин о последствиях родов

    06 сентября 2019, 17:05

    Алена Макаренко

    Женщинам нужно рассказывать, какие последствия им готовят беременность и роды. Так считает феминистка и сторонница жизни без детей Татьяна Сухарева, сообщило ИА НСН.
    Феминистка призвала информировать женщин о последствиях родов

    Она не согласна с тем, что нужно вводить налог на бездетность. Напротив, Сухарева предложила напоминать, что беременность и роды могут обернуться для женщин серьезными проблемами со здоровьем.

    «Главное здесь — не сбор денег». Эксперты — о возможном возвращении налога на бездетность

    Подробнее

    Феминистка призывает рассказывать будущим матерям, что произойдет с ними и их жизнью после родов. Какими бы хорошими ни были у них супруги, ничто не спасет матерей от токсикозов, разрывов, причинения тяжкого вреда здоровью, которые они могут получить.

    «Женщины должны иметь право обследоваться: как призывник идет в армию — он обследует свое здоровье. У нас женщина, когда уже беременна, выясняет, что у нее проблемы с сердцем, почками», — заявила Сухарева.

    Ранее «Союз православных граждан» предложил ввести в России налог на бездетность, а полученные средства отправлять на поддержку семей с несовершеннолетними.