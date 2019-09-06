Феминистка призвала информировать женщин о последствиях родов

Она не согласна с тем, что нужно вводить налог на бездетность. Напротив, Сухарева предложила напоминать, что беременность и роды могут обернуться для женщин серьезными проблемами со здоровьем.

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Феминистка призывает рассказывать будущим матерям, что произойдет с ними и их жизнью после родов. Какими бы хорошими ни были у них супруги, ничто не спасет матерей от токсикозов, разрывов, причинения тяжкого вреда здоровью, которые они могут получить.

«Женщины должны иметь право обследоваться: как призывник идет в армию — он обследует свое здоровье. У нас женщина, когда уже беременна, выясняет, что у нее проблемы с сердцем, почками», — заявила Сухарева.

Ранее «Союз православных граждан» предложил ввести в России налог на бездетность, а полученные средства отправлять на поддержку семей с несовершеннолетними.