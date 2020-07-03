Феминистка назвала сына в честь Ивана Голунова. Его реакция

Залина Маршенкулова, снявшаяся в скандальной рекламе Reebok «Пересядь с иглы мужского одобрения на мужское лицо», родила сына. Своего ребенка она назвала Иваном, в честь журналиста Голунова.

О счастливом событии Маршенкулова поделилась на своей странице в Facebook.

В 22:56 1 июля у нее родился сын, вопросов с именем у нее не возникало.

По словам директора Центра «Насилию.нет» и ее приятельницы Анны Ривиной, не смотря на то, что Зарина является представительницей радикального феминизма, она не в коем случае не является мужененавистницей.

«Радикальный феминизм, не с точки зрения, что он агрессивен, а с точки зрения признания того, что вещи обстоят несправедливым образом», — пояснила Ривина.

Она подчеркнула, что быть феминисткой не значит не быть любимыми женами, матерями и не воспроизводить в своей жизни стандартную модель женского поседения.

«Со своим мужем она уже очень давно вместе, она любит его, а он любит ее», — рассказала приятельница.

В беседе с «360» Иван Голунов рассказал, что новоиспеченная мать говорила о своем желании назвать сына в его честь. Однако он думал, что это шутка.

«Это все очень необычно, накладывает ответственность. Важно, чтобы через 20 лет ребенок не задумался „а в честь кого это меня назвали?“», — пошутил журналист.

Он поделился, что у него это не первый случай. Ранее выходящая за него с пикетом беременная девушка пообещала тоже назвать сына Иваном.

«И она как обещала, назвала его Иваном», — рассказал Голунов.

Он отметил, что планирует связаться с Маршенкуловой, познакомится с новым Иваном и предложить свою помощь.