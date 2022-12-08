Общество 08 декабря 2022, 15:09 Фелинолог Пономарева рассказала, понимают ли кошки человеческую речь Фелинолог Пономарева: кошки различают человеческую речь по интонации

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Фелинолог Светлана Пономарева рассказала, как кошки понимают человеческую речь. Об этом сообщило РИАМО.

Питомцы не понимают значения самих слов, но они хорошо различают высоту звука, уточнил телеканал «Царьград».

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«Воспринимаемый диапазон частот у мурлык в три раза шире, чем у человека», — подчеркнула Пономарева.

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Соответственно, кошки могут различать интонацию: например, ругают их или хвалят. Но если им просто что-то рассказать, они не поймут, заключила фелинолог.