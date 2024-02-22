Общество 22 февраля 2024, 18:52 Фелинолог Макарова рассказала, что кошки могут подолгу рассматривать невидимые человеческому глазу пылинки

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Кошки часто подолгу могут лежать на одном месте и всматриваться в кажущуюся пустоту, однако на самом деле это не так. Об этом «Ридусу» рассказала фелинолог Тамара Макарова.

Она объяснила, что кошки обладают более острым зрением. Они способны разглядеть мелкие детали с расстояния до 60 метров. Кроме того, могут увидеть происходящее в 500 метрах от них. Поэтому питомец, скорее всего, не смотрит в никуда, а рассматривает что-то невидимое глазу человека.

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«Поэтому, когда животное вглядывается в „пустоту“, оно, вероятно, заметило невидимую нашему взгляду летающую пылинку», — отметила эксперт.

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