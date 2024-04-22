22 апреля 2024, 15:47
Фелинолог Макарова напомнила, что кошек нельзя кормить шашлыком
На майские праздники россияне традиционно жарят шашлыки, однако категорически не рекомендуется угощать ими кошек. Об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказала фелинолог Людмила Макарова.
Она объяснила, что жареная, тем более подгоревшая, а также перченая еда вредна питомцам. Поэтому лучше накормить кошку до застолья, чтобы она не просила угощения со стола.
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«Ничего с перчиком, горелого, маринованного ни в коем случае. Это крайне вредно. Просто посоветую, когда будете делать шашлык и радоваться, предварительно покормите своих животных, чтобы они не подходили к столу», — посоветовала эксперт.
Она добавила, что кошки реагируют на настроение хозяина. Если животные видят, что человеку очень вкусно, то начинают просить кусочек и себе. Эксперт добавила, что также питомца можно закрыть в другой комнате, чтобы не соблазнять его.
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