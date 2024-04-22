Общество 22 апреля 2024, 15:47 Фелинолог Макарова напомнила, что кошек нельзя кормить шашлыком

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На майские праздники россияне традиционно жарят шашлыки, однако категорически не рекомендуется угощать ими кошек. Об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказала фелинолог Людмила Макарова.

Она объяснила, что жареная, тем более подгоревшая, а также перченая еда вредна питомцам. Поэтому лучше накормить кошку до застолья, чтобы она не просила угощения со стола.

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«Ничего с перчиком, горелого, маринованного ни в коем случае. Это крайне вредно. Просто посоветую, когда будете делать шашлык и радоваться, предварительно покормите своих животных, чтобы они не подходили к столу», — посоветовала эксперт.

Она добавила, что кошки реагируют на настроение хозяина. Если животные видят, что человеку очень вкусно, то начинают просить кусочек и себе. Эксперт добавила, что также питомца можно закрыть в другой комнате, чтобы не соблазнять его.

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