Общество 05 марта 2024, 14:31 Фелинолог Антоненко: кошки могут воспринимать интонацию и отдельные фразы человека

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Доцент кафедры зоологии и физиологии Алтайского государственного университета Татьяна Антоненко рассказала, могут ли кошки понимать человеческую речь. Эти животные имеют ассоциативный ряд, но не очень богатый, отметила фелинолог в беседе с сайтом «Страсти».

При этом эксперт пояснила, что сам вопрос до сих пор остается открытым.

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«Все-таки питомцы больше воспринимают интонацию и отдельные фразы: они же отзываются на свою кличку. Кошка может понимать слова „играть“, „еда“», — сообщила Антоненко.

По ее мнению, четвероногие друзья обладают способностью считывать положительные и негативные эмоции хозяина, добавил сайт kp.ru.