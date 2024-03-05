05 марта 2024, 14:31
Фелинолог Антоненко: кошки могут воспринимать интонацию и отдельные фразы человека
Доцент кафедры зоологии и физиологии Алтайского государственного университета Татьяна Антоненко рассказала, могут ли кошки понимать человеческую речь. Эти животные имеют ассоциативный ряд, но не очень богатый, отметила фелинолог в беседе с сайтом «Страсти».
При этом эксперт пояснила, что сам вопрос до сих пор остается открытым.
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«Все-таки питомцы больше воспринимают интонацию и отдельные фразы: они же отзываются на свою кличку. Кошка может понимать слова „играть“, „еда“», — сообщила Антоненко.
По ее мнению, четвероногие друзья обладают способностью считывать положительные и негативные эмоции хозяина, добавил сайт kp.ru.
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