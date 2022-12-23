Общество 23 декабря 2022, 19:15 Фельдшера наградили медалью после спасения тонущего мальчика в Ленинградской области

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В Ленинградской области накануне наградили медалью 42-летнего фельдшера Артема Иорданова. Об этом написал «Петербургский дневник».

В июле 2022 года мужчина спас 11-летнего мальчика Дениса, который едва не утонул в Тихвинском водозаборе. Мальчик уже не подавал признаков жизни, и в это время к нему на помощь подоспел Артем.

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В течение 10-15 минут он делал ребенку непрямой массаж сердца, искусственное дыхание, вытряхивал воду из легких. К моменту прибытия медиков мальчик начал дышать.

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Как рассказали в больнице, если бы не помощь Артема, ребенок бы не выжил. Мама мальчика пообещала, что отдаст сына в секцию по плаванию.

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