Фельдшер воронежской скорой извинилась за кровавые фото

Анна, фельдшер воронежской скорой помощи, фотографировала окровавленных пациентов, снимки выкладывала в Instagram с циничными подписями. Под давлением руководства медик удалила фото и записала видеоизвинение. И не только она.

Фельдшер Воронежской станции скорой медицинской помощи Анна Ц. была уличена в том, что публиковала в Instagram фотографии с работы. Кровавые травмы пациентов крупным планом множились с каждым днем. Снимки сопровождались циничными и издевательскими подписями: так, фото пациента с разбитой головой было подписано «За ВДВ!» и поставлен смайлик с бутылкой. Фото обугленного электрика Анна подписала как «Не твой день — это когда тебя обуглило три фазы 380 В» и добавила: «Огонечек огонек», сообщил сайт «Блокнот. Воронеж».

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«Приношу извинения всем пользователям, которые могли наблюдать эти кадры, которые, может быть, увидели свои кадры. Будет все удалено из социальных сетей, все исправлено, и впредь такого больше не повторится», — извинилась Анна.

Руководство Воронежской станции скорой медицинской помощи начало проверку в отношении фельдшера. Главврач подстанции Сергей Рожков пообещал, что его подчиненная будет наказана — и извинился.

«Действия медицинского работника считаем неприемлемыми ни с этической, ни с профессиональной, ни с общечеловеческой точки зрения», — прокомментировали произошедшее в областном Департаменте здравоохранения. И тоже извинились.

Сейчас аккаунт Анны удален из соцсети вместе со всеми фотографиями. Какое наказание выбрало для нее руководство — не сообщается.