Фельдшер приехал на вызов к младенцу и искал диагноз в интернете
Фельдшер скорой помощи приехал на вызов к заболевшему ребенку в Братске Иркутской области. Но поставить диагноз самостоятельно не хватило знаний — на помощь пришел интернет. Информация опубликована в закрытом Instagram-аккаунте «Вести | Братск».
Чтобы поставить диагноз грудному младенцу, фельдшеру-женщине пришлось искать ответ в интернете. Работу медработника сняла на видео мать ребенка.
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На кадрах видно, как женщина в форме сотрудника скорой сидит перед ребенком. В руках она держит телефон и зачитывает с него комментарии офтальмологов. Фельдшер с трудом произносит слово «сукровица».
«При зондировании может быть микротравмирование», — зачитывает фельдшер советы офтальмологов.
Предположительно, специалист просматривала медицинский интернет-форум, где пациенты описывают свои симптомы и задают вопрос врачам. Когда был снят ролик и чем закончилась история, неизвестно.