Фельдшер приехал на вызов к младенцу и искал диагноз в интернете

Чтобы поставить диагноз грудному младенцу, фельдшеру-женщине пришлось искать ответ в интернете. Работу медработника сняла на видео мать ребенка.

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На кадрах видно, как женщина в форме сотрудника скорой сидит перед ребенком. В руках она держит телефон и зачитывает с него комментарии офтальмологов. Фельдшер с трудом произносит слово «сукровица».

«При зондировании может быть микротравмирование», — зачитывает фельдшер советы офтальмологов.

Предположительно, специалист просматривала медицинский интернет-форум, где пациенты описывают свои симптомы и задают вопрос врачам. Когда был снят ролик и чем закончилась история, неизвестно.