Фельдшер избил пациентку и подал на нее заявление

После драки пациента и врачей скорой помощи во дворе Елизаветинской больницы в Петербурге начали проверку. На видео, появившемся в Сети, видно, что фельдшер повалила пациентку на землю после того, как та оскорбила ее бригаду и несколько раз пнула ее саму.

«Личности участников этой истории установлены, проводится служебная проверка. По ее результатам дадут оценку действиям всех участников конфликта», — сообщила «360» пресс-секретарь комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Ольга Рябинина.

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По ее словам, в результате драки фельдшер получила незначительные травмы. В связи с этим они подали на пациентку заявление в полицию.

В Елизаветинской больнице в разговоре с «360" подчеркнули, что врачи не являются их сотрудниками, а относятся к городской станции медицинской помощи. Что касается пациентки, то она от госпитализации отказалась.

Пресс-секретарь городской станции скорой помощи Светлана Вахрушева рассказала изданию Piter.tv, что фельдшер после конфликта ушла на больничный.

На кадрах, появившихся в соцсетях, видно, что, стоя у входа, пациентка начала оскорблять сотрудников, указывая на их низкий профессионализм. В ответ один из фельдшеров облил ее горячим напитком, который держал в руках, а затем швырнул в лицо окурок. Пациентка на это начала драку, несколько раз пнув фельдшеров, но в результате сама оказалась на земле.

Свидетелем всего конфликта был охранник, который не стал разнимать драку. Сначала он призывал пациентку уйти, а потом вообще покинул дравшихся женщин.