Фельдшер хакасской скорой сорвался на врачей за отказ госпитализировать 90-летнюю старушку

Врачи одной из клиник в Хакасии отказались принимать пожилую пациентку. Госпитализировать 90-летнюю женщину умоляла фельдшер скорой помощи и дочь старушки. Об этом стало известно из видео, распространенных в соцсетях.

Кадры, предположительно, снятые в приемном отделении, появились на YouTube. На видео сотрудница скорой сорвалась на крик.

«Я ее домой умирать не повезу! 90 лет человеку, человек войну пережил! Вы что творите?!» — обратилась к коллегам медик.

Умолять врачей принялась и дочь пенсионерки. На ее просьбы о госпитализации и лечении работники больницы ответили, что «коек нет».

Где именно произошел инцидент, из подписей к снятому видео непонятно.

В Хакасии, по последним данным, подтвердили 8201 случай COVID-19. Поправились 5 811 человек, умерли 84.

Минздрав РФ отправил в регион группу медиков после обращения сотрудника скорой из Абакана. Он рассказал, как бригады стоят в очередях с больными по несколько часов. По больницам, заверил мужчина, пациентов возят «ради отписки», чтобы снять с себя ответственность. Специалисты министерства также выехали в Санкт-Петербург, Алтайский край, Курганскую, Кемеровскую, Иркутскую и другие области.