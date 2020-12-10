Феклистов: 31 декабря нужно сделать выходным для всех, кроме музыкантов
Лидер группы «Конец фильма» Евгений Феклистов рассказал, что поддерживает россиян, которые считают, что 31 декабря нужно сделать выходным днем. Об этом сообщила НСН.
Он уточнил, что это не касается музыкантов. Феклистов считает, что музыка создаст подходящую праздничную атмосферу в нынешние непростые времена.
«Особенно в эти непростые времена было бы хорошо Новый год встретить с гитарой в руках, петь песни для людей, которым хочется радоваться и веселиться, потому что без музыки праздники — и не праздники вовсе», — пояснил музыкант свою позицию.