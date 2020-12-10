Феклистов: 31 декабря нужно сделать выходным для всех, кроме музыкантов

Он уточнил, что это не касается музыкантов. Феклистов считает, что музыка создаст подходящую праздничную атмосферу в нынешние непростые времена.

«Особенно в эти непростые времена было бы хорошо Новый год встретить с гитарой в руках, петь песни для людей, которым хочется радоваться и веселиться, потому что без музыки праздники — и не праздники вовсе», — пояснил музыкант свою позицию.