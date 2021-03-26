Фейковый сайт TikTok появился в рунете

В рунете недавно появился фейковый сайт TikTok на русском языке. Как выяснилось, его продвигают мошенники под видом бизнес-версии сервиса с возможностью монетизации. Об этом «Коммерсанту» рассказал ведущий аналитик Infosecurity a Softline Company Александр Вураско.

Сайт tiktok-business.ru имеет внешний вид страницы официальной соцсети. Как правило, такие сайты используются для «угона» популярных аккаунтов.

«Мошенники рассылают блогерам предложение установить версию TikTok для бизнеса с возможностью монетизации, тогда как в соцсети встроенная монетизация отключена», — рассказал эксперт.

Когда человек переходит по ссылке и вводит логин и пароль, он попадает на официальное приложение соцсети. Но данные для входа переходят мошенникам.

В самом TikTok уже в курсе существования фейкового аккаунта. Они отправили жалобу и запрос на блокировку этого сайта. Представители напомнили, что социальная сеть пока не предоставляет пользователям монетизацию контента на платформе в России.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в середине марта рассказал, почему подростки так любят TikTok. По его словам, все дело в огромном количестве «счастливых и заводных» людей.