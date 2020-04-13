Фейковых новостей о коронавирусе оказалось больше всего в Свердловской области

На одном из региональных ресурсов нашли новость о том, что «в Уфе подготовили 1000 мест на кладбище для умерших от коронавируса». Выяснилось также, что Свердловской области часто появляются сообщения о «скрываемых масштабах эпидемии».

«В Свердловской области в суды переданы материалы на семерых распространителей фейков. По четырем уже принято решение, они оштрафованы на 30 тысяч рублей каждый. Материалы на еще нескольких человек сейчас готовятся для передачи в суд», — пояснил Валерий Горелых, глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области.

Ранее следственный комитет возбудил уголовное дело против пользователя Twitter за фейк о коронавирусе.