Фейковые страницы «Ильназа Галявиева» заблокировали в соцсетях

Социальные сети начали удалять деструктивный контент, связанный с трагедией в Казани, где жертвами стрельбы в гимназии № 175 стали девять человек. Об этом со ссылкой на Роскомнадзор сообщил ТАСС.

Соцсети уже удалили более 300 ссылок на контент, содержащий «информацию деструктивного характера» о казанской трагедии.

По требованию Генпрокуратуры РФ в соцсети «ВКонтакте» также заблокировали 10 фейковых страниц пользователей, зарегистрировавшихся под именем «Ильназ Галявиев».

По решению Росмолодежи в реестр запрещенной информации также была внесена одна интернет-страница, на которой содержалась информация по теме стрельбы в Казани.

Трагедия произошла 11 мая. По данным СК, стрельбу в казанской школе устроил ее бывший ученик Ильназ Галявиев. Он подорвал самодельную бомбу и применил огнестрельное оружие, на которое у него имелось разрешение. Погибли девять человек — семь школьников и две учительницы.

В четверг утром в Казани эвакуировали учеников из школы № 174, в которой временно учатся школьники из атакованной гимназии. Причиной стал подозрительный пакет. Как оказалось, его забыла учительница. А в среду экстренно эвакуировали еще одну гимназию в Казани, где шестиклассник пригрозил убить одноклассника.