Фейковые сообщения по коронавирусу выявит искусственный интеллект
Как сообщил «Интерфакс», сегодня центр посетил президент России Владимир Путин. О том, как идет работа по выявлению ложных сообщений в социальных сетях и мессенджерах, ему рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Видео с объяснением появилось в Telegram-канале «Вы слушали Маяк».
Краснодарском крае 32 человека скончались от коронавируса. Семантический анализ сообщения провел искусственный интеллект и обнаружил ложную информацию. Ее тут же получили операторы, которые связались с властями региона.
Всего за время работы центра обнаружили 55 фейковых сообщений. Но их количество, особенно с начала этой недели непрерывно растет.
Основная цель Центра — координация работы федеральных, региональных и муниципальных властей в связи с угрозой распространения коронавируса.
По последним данным, коронавирус диагностировали у девушки из Пензы, жителя Красноярска и предварительно подтвержден первый случай в Екатеринбурге.