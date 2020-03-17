Фейковые сообщения по коронавирусу выявит искусственный интеллект

Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом запустили в Москве. Через него собирают всю информацию и сведения о распространении возбудителя заболевания в России и мире, мониторят ситуацию с ценами, а также при помощи искусственного интеллекта отслеживают появление фейковых сообщений.

Как сообщил «Интерфакс», сегодня центр посетил президент России Владимир Путин. О том, как идет работа по выявлению ложных сообщений в социальных сетях и мессенджерах, ему рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Видео с объяснением появилось в Telegram-канале «Вы слушали Маяк».

Краснодарском крае 32 человека скончались от коронавируса. Семантический анализ сообщения провел искусственный интеллект и обнаружил ложную информацию. Ее тут же получили операторы, которые связались с властями региона.

Всего за время работы центра обнаружили 55 фейковых сообщений. Но их количество, особенно с начала этой недели непрерывно растет.

Основная цель Центра — координация работы федеральных, региональных и муниципальных властей в связи с угрозой распространения коронавируса.

По последним данным, коронавирус диагностировали у девушки из Пензы, жителя Красноярска и предварительно подтвержден первый случай в Екатеринбурге.