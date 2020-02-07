Фейковые аккаунты от имени Кадырова появились в Instagram. В Чечне с ними начали бороться

Власти Чечни предупредили о массовом распространении фейковых Instagram-аккаунтов от имени Рамзана Кадырова. В республике опасаются, что люди могут стать жертвой мошенников, ведь некоторые лже-страницы насчитывают десятки тысяч подписчиков.

На сайте главы Чеченской республике пресс-служба Кадырова опубликовала предупреждение, в котором привела список фейковых Instagram-аккаунтов, которые удалось обнаружить.

Под большинством публикацией на этих страницах, которые от имени Кадырова ведет неизвестно кто, пользователи соцсети активно обсуждают различные темы. И по количеству подписчиков фейковые страницы могут посоревноваться с популярными блогерами: один из таких аккаунтов читают 140 тысяч пользователей, и его автор даже объявил розыгрыш трех миллионов рублей.

В пресс-службе считают, что так злоумышленники используют имя Кадырова, чтобы раскрутить свои аккаунты. В опубликованном списке фейковых Instagram-страниц насчитывается 12 ссылок.

Глава Чечни на протяжении многих лет занимает лидирующие позиции в разных рейтингах, в том числе и по упоминаемости в соцсетях.

Ссылки на все аккаунты, которые Кадыров ведет лично, можно найти на его официальной странице. Там под фотографией чеченского лидера есть ссылки на Telegram, «ВКонтакте», ЖЖ и Twitter.

В Instagram появилась новая функция. Приложение подскажет вам, от кого стоит отписаться. Робот проанализирует ваши лайки и выдаст свои рекомендации.