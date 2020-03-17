Фейки о закрытии Москвы на карантин опровергли в мэрии. Вертолеты над городами тоже летать не будут

Информация о пандемии коронавируса постоянно обновляется, а вместе с тем появляются и фейковые сообщения. Так, россиянам рассказывают о дезинфекции с помощью вертолетов, а москвичам — о карантине. Доверять всегда стоит только проверенным источникам информации.

Утром 17 марта СМИ стали сообщать, что Москву могут закрыть на жесткий карантин. Якобы власти обсуждают такую возможность, если вырастет число заразившихся коронавирусом. В случае необходимости карантин могут ввести уже к концу этой недели.

В результате перестанут работать кафе и рестораны, а сотрудников компаний переведут полностью на удаленную работу. Ограничения также предусмотрены и для общественного транспорта. Оказалось, что вся эта информация ложная.

«В связи с распространением в СМИ информации о том, что Москва якобы будет закрыта на карантин, сообщаю о том, что эта информация не соответствует действительности. Сообщения являются ложью. Прошу руководствоваться официальной информацией оперативного штаба», — заявила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Но это далеко не единственный фейк о коронавирусе. Пользователи соцсетей стали жаловаться на рассылку сообщений. Россиянам стала приходить информация, что после 23:00 вертолеты будут распылять дезинфицирующее лекарство, поэтому необходимо закрыть все окна и не выходить на улицу. Естественно, эти сообщения ложные.

Как сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, в России число заразившихся коронавирусом достигло 114 человек. Все они находятся в специальных боксах под наблюдением врачей. Для жителей страны запустили сайт стопкоронавирус.рф, где можно узнать всю актуальную информацию о COVID-19.