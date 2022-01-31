Перечислены главные фейки о вакцинации

Множество слухов о вакцинации появилось в Сети за период пандемии. В российском сегменте, в частности, говорили о препаратах, опасных для беременных. Об этом и других фейках написал ресурс стопкоронавирус.рф на своей странице в Telegram.

В интернете появилась информация, что в январе в детские поликлиники, роддома, женские консультации, детсады, школы, интернаты завезут новую партию вакцин «Спутник V» и «Старвак».

«Якобы каждая десятая доза первой вакцины содержит вещество, которое используется при абортах, а в девяти из 10 второй присутствует элемент, приводящий к постепенному развитию деменции у детей», — сказано в сообщении.

В медиаполе также обсудили публикацию Минздрава о противопоказаниях к вакцинации. Акцент делался на том, что документ якобы запрещает вакцинировать «Спутником V» беременных и кормящих.

На самом деле в приказе говорится о том, что кормящим и беременным показана только вакцинация «Спутник V». Об этом Минздрав сообщал еще в июне. Однако «Спутник Лайт», «Гам-Ковид-Вак-М» (препарат для подростков), «Гам-Ковид-Вак-Лио» (сухая форма вакцины), а также «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак» им противопоказаны. Этот слух пошел из-за неправильной интерпретации документа Минздрава.

Кроме того, в копилке фейков — видео со словенской теннисисткой Далилой Якупович. В ролике показано, что из-за проблем с дыханием она не может продолжать игру. Часть пользователей в Сети связали ее плохое самочувствие с вакцинацией от COVID-19.

«При этом видеоролик снят в начале января 2020 года, а причиной проблем с дыханием у спортсменки стала не вакцинация, а плохое качество воздуха из-за крупных лесных пожаров в Австралии, где проходил чемпионат», — сказано в сообщении ресурса.

Ранее оперштаб рассказал, кому из подростков противопоказана вакцинация.