Общество 17 августа 2023, 13:31 Фейк: жителям Санкт-Петербурга начали рассылать повестки о явке в военкомат Слух о рассылке сообщений о явке в военкомат в Санкт-Петербурге опровергли

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В социальных сетях и мессенджерах начали распространять информацию о том, что жителям Санкт-Петербурга стали приходить сообщения о необходимости явиться в военный комиссариат. При этом такой тип уведомления якобы является повесткой.

Фейк

Впервые информация появилась в некоторых украинских Telegram-каналах. Авторы публикаций продемонстрировали соответствующий скриншот.

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«В период с 12 августа по 18 августа 2023 года с 09.00 до 13.00 нужно прибыть в военный комиссариат Московского района Санкт-Петербурга: Московский проспект, 110, кабинет 212. В случае неявки в отношении вас может быть возбуждено дело об административном правонарушении», — указали в сообщении.

Правда

Пресс-служба Западного военного округа опровергла данную рассылку, сообщила «Фонтанка».

«Распространяемые сообщения — фейк. Военные комиссары Петербурга не подтвердили подлинность данных СМС. Однако военнообязанным могут круглогодично присылать повестки для уточнения учетных данных», — заявили в пресс-службе округа.

Таким образом, информация о том, что петербуржцам приходят сообщения о необходимости явиться в военный комиссариат и якобы они являются повесткой, недостоверна. В пресс-службе Западного военного округа опровергли подлинность СМС-рассылки.

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