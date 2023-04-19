Общество 19 апреля 2023, 18:50 Фейк: жителям Москвы и Петербурга начали приходить повестки через «Госуслуги» Unsplash

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В Сети распространили фейки о том, что в Москве и Петербурге начал действовать закон об электронном реестре военнообязанных. «360» выяснил правду.

Фейк

«В Москве и Питере начал действовать закон об электронном реестре военнообязанных», — заявили авторы одного из Telegram-каналов.

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Они утверждают, что «Госуслуги» могут отслеживать локацию и присылать повестку, если человек находится на территории одного из вышеуказанных городов. Также предлагается инструкция, в которой рассказывается, «как отключить гео и избежать повестки». Она расположена по двум разным ссылкам.

Правда

Закон об электронном реестре военнообязанных вступил в силу сразу после подписания президентом 14 апреля 2023 года и действует по всей России. Однако авторы инициативы неоднократно заявляли о том, что первые электронные повестки появятся во время осеннего призыва.

Глава Минцифры — ведомства, которое создает реестр военнообязанных по заданию Минобороны — Максут Шадаев подчеркивал, что «точные сроки запуска будут определены после принятия закона, но, скорее всего, запустить его (реестр — прим. ред.) в полном объеме можно будет не раньше начала очередного осеннего призыва на срочную службу».

Таким образом, информация о том, что в Москве и Петербурге начал действовать закон об электронном реестре военнообязанных, — фейк. Это похоже на маркетинговый ход для увеличения числа подписчиков двух Telegram-каналов, причем качественного увеличения, ведь по ссылкам будет переходить целевая аудитория — люди, которые постоянно проживают или хоть изредка бывают в Москве и Санкт-Петербурге.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.