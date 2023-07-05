Общество 05 июля 2023, 18:33 Фейк: жителям Крымска угрожал удар беспилотника Информация об угрозе удара БПЛА в Крымске оказалась фейковой РИА «Новости»

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В социальных сетях и мессенджерах 5 июля распространили информацию о том, что жителям города Крымска угрожает удар беспилотника. Данные оказались не соответствующими действительности.

Фейк

В некоторых пабликах и Telegram-каналах Краснодарского края пользователи из Крымска начали рассылать информацию о том, что им прислали сообщение экстренные службы и попросили срочно пройти в убежище из-за угрозы удара БПЛА.

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Правда

Официальные власти опровергли данное сообщение. В частности, глава Крымского района Сергей Лесь в Telegram-канале успокоил местных жителей.

«Уважаемые жители и гости Крымского района! Сейчас в сетях распространяется такое сообщение. Это ложная информация. Ситуация в городе Крымске стабильная. Угрозы для жителей нет», — написал он.

Кроме того, распространяемые данные назвали фейковыми и в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Таким образом, информация о том, что Крымску угрожают удары БПЛА и необходимо срочно пройти в укрытие, недостоверна. Официальные власти района и ГУ МЧС по Краснодарскому краю заявили, что ситуация в Крымске стабильная и угрозы для жителей нет.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.