Фейк: жители поселка под Петербургом сообщили о пятнах мазута в Финском заливе

В СМИ появилась информация якобы о пятнах мазута на берегу Финского залива в поселке Лебяжье в Ленинградской обоасти. Как выяснил «360» специально для антифейк-платформы «Лапша», при проверке оказалось, что речь идет о разлагающихся водорослях.

Фейк

Информацию о том, что в поселке Лебяжье местные жители заметили непонятные пятна на побережье Финского залива, распространило одно из петербургских изданий со ссылкой на своих читателей.

Очевидцы высказали предположение, что пятна на воде появились из-за разлива нефтепродуктов. В частности, высказывались предположения о мазуте.

Правда

На самом деле, то, что горожане приняли за нефтепродукты, оказалось разлагающимися сине-зелеными водорослями. Об этом сообщили в Северо-Западном межрегиональном управлении Росприроднадзора.

По словам специалистов, рост водорослей спровоцировала сильная жара. Из-за них вода в заливе поменяла цвет на ярко-зеленый или бирюзовый. А в процессе разложения водоросли темнеют, приобретают гнилостный запах и превращаются в вязкую субстанцию. Опровержение опубликовало издание «Деловой Петербург».

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.