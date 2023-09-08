Общество 08 сентября 2023, 12:16 Фейк: жители Геническа должны зарегистрироваться на специальном сайте для участия в выборах Unsplash

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В соцсетях распространили сообщения о том, что жители Геническа должны зарегистрироваться на специальном сайте для участия в выборах. «360» выяснил правду.

Фейк

В Telegram-канале «Секреты Геническа» появилось сообщение в виде репоста от пользователя, в котором призывают перейти на специальный сайт и зарегистрироваться для голосования на выборах 8-10 сентября.

Правда

Регистрация требуется только для дистанционного электронного голосования, во всех других случаях необходимо личное присутствие избирателя. В ДЭГ в 2023 году могут участвовать жители 25 регионов, но ни один новый регион — ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области — в этот список не попал.

Голосование также проводят на сайте https://vybory.gov.ru, а ресурс, о котором идет речь в посте, никакого отношения к этому не имеет. Его домен даже не относится к России, логотипы Единого дня голосования не соответствуют оригинальным. Более того, на фейковом сайте даты отделены друг от друга точками, хотя в России их отбивают запятыми.

Таким образом, информация о том, что жители Геническа должны зарегистрироваться, прежде чем голосовать, недостоверна. Вероятнее всего, этот сайт создали мошенники для кражи личных данных.

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