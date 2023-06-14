14 июня 2023, 17:21
Фейк: жители Челябинской области захотели выйти из состава России
Новость о желании жителей Челябинской области выйти из состава России оказалась фейком
Сообщение, что жители Челябинской области якобы заявили о желании выйти из состава России, оказалось фейком. В регионе не собирались создавать отдельную республику.
Фейк
Украинский Telegram-канал «Украина Сейчас: новости, война, Россия» написал, что в Челябинкой области некие активисты якобы призвали создать независимую Республику Урал. Объявление об этом будто бы появилось на сайте информагентства Podhod24. В качестве доказательства авторы Telegram-канала опубликовали скрин с портала.
Правда
На самом деле сайт Podhod24 забросили более шести лет назад. Последняя новость в ленте агентства вышла 13 июня 2017 года.
Публикации о призыве создать независимую Республику Урал на ресурсе нет. Сайт могли взломать, чтобы разместить фейк.
Даже на скрине с ложной информацией видно, что предыдущий материал агентства вышел шесть лет назад. Заголовок фейковой новости состоит всего из двух слов — «Республика Урал». На самом деле Podhod24 придерживался более новостного формата заголовков.
Новостное агентство было оформлено на ООО «ПОДХОД24». По данным сайта «РБК Компании», это юрлицо ликвидировали 5 июня 2019 года.
Таким образом, информация, что в Челябинской области раздаются реальные призывы к выходу из состава России, является фейком.
Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.
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