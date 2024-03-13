Общество 13 марта 2024, 16:48 Фейк: жителей новых регионов силой заставляли голосовать на выборах президента Слух о принуждении к голосованию на выборах в новых регионах оказался фейком РИА «Новости»

Читать 360tv в

В социальных сетях и мессенджерах появилась информация о том, что жителей новых регионов России якобы принудительно заставляют голосовать на выборах президента. Однако такие данные оказались фейком.

Фейк

Некоторые группы в социальных сетях публикуют сведения о том, что якобы в новых регионах проводят досрочные выборы президента Российской Федерации «под дулом автомата».

Реклама

Авторы публикаций прикладывают фотографии, будто бы подтверждающие силовую составляющую в электоральном процессе. Также они приводят данные об увеличении численности сотрудников силовых ведомств, занимающихся обходом квартир избирателей с сотрудниками избиркомов.

Правда

В действительности голосование в новых регионах проводят на добровольной основе, в строгом соответствии с законодательством России. Это подтверждают многочисленные кадры и сюжеты в местных СМИ.

Фотографии с сотрудниками силовых ведомств являются реальными, однако они демонстрируют соблюдение мер безопасности для обеспечения беспрепятственного осуществления выборного процесса.

Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Николай Булаев отмечал, что в новых субъектах страны усилили охрану общественного порядка и обеспечение общественной безопасности, а также охрану помещений, связанных с избирательным процессом.

Таким образом, информация о том, что жителей новых регионов заставляют голосовать на президентских выборах «под дулом автомата», недостоверна. Силовые ведомства привлекли для обеспечения безопасности проведения выборов президента России. Многочисленные фото и видеоматериалы СМИ подтверждают данный факт.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.