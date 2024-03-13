13 марта 2024, 16:48
Фейк: жителей новых регионов силой заставляли голосовать на выборах президента
Слух о принуждении к голосованию на выборах в новых регионах оказался фейком
В социальных сетях и мессенджерах появилась информация о том, что жителей новых регионов России якобы принудительно заставляют голосовать на выборах президента. Однако такие данные оказались фейком.
Фейк
Некоторые группы в социальных сетях публикуют сведения о том, что якобы в новых регионах проводят досрочные выборы президента Российской Федерации «под дулом автомата».
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Авторы публикаций прикладывают фотографии, будто бы подтверждающие силовую составляющую в электоральном процессе. Также они приводят данные об увеличении численности сотрудников силовых ведомств, занимающихся обходом квартир избирателей с сотрудниками избиркомов.
Правда
В действительности голосование в новых регионах проводят на добровольной основе, в строгом соответствии с законодательством России. Это подтверждают многочисленные кадры и сюжеты в местных СМИ.
Фотографии с сотрудниками силовых ведомств являются реальными, однако они демонстрируют соблюдение мер безопасности для обеспечения беспрепятственного осуществления выборного процесса.
Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Николай Булаев отмечал, что в новых субъектах страны усилили охрану общественного порядка и обеспечение общественной безопасности, а также охрану помещений, связанных с избирательным процессом.
Таким образом, информация о том, что жителей новых регионов заставляют голосовать на президентских выборах «под дулом автомата», недостоверна. Силовые ведомства привлекли для обеспечения безопасности проведения выборов президента России. Многочисленные фото и видеоматериалы СМИ подтверждают данный факт.
Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.
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