Общество 07 августа 2023, 17:20 Фейк: жителей города Счастье в ЛНР силой заставили получить российские паспорта Данные о том, что жителей Счастья в ЛНР заставляют получать паспорта РФ, оказались фейком РИА «Новости»

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В Сети появилась информация о том, что жителей города Счастье в Луганской Народной Республике якобы принуждают получать российские паспорта. «360» разобрался в ситуации.

Фейк

Пост появился в украинском Telegram-канале «РИА-Мелитополь». Сообщалось, что власти ускоренно раздают паспорта Российской Федерации в городе Счастье — якобы в этом заключается подготовка к выборам в ЛНР. Отдельно отмечается, что из-за спешки стариков заставляют в жару отправляться за документами.

Правда

Уже к концу июня 75% жителей республики получили российские паспорта, сообщал «Луганский информационный центр».

В феврале поступала информация о том, что документы выдали более чем 420 тысячам человек. К августу процесс паспортизации населения Луганской Народной Республики почти закончился. При этом, по данным сенатора от ЛНР Дарьи Лантратовой, почти 270 тысяч жителей получили паспорта еще до начала спецоперации.

Таким образом, разговоры о том, что кто-то торопит жителей и принуждает к получению паспортов, — ложь. Люди сами идут за паспортами, и, хотя пик количества заявлений уже прошел, паспортизация продолжается. При этом российские власти стараются сделать ее наиболее удобной для всех категорий жителей. К примеру, для маломобильных граждан организовали выезд специалистов на дом, информировала ранее администрация Луганска.

Украинский Telegram-канал как раз показал работу выездного пункта приема документов и выдачи паспортов (мэрия Луганска публиковала пост о работе такого выездного пункта 4 августа). И даже из опубликованного каналом видео понятно, что пожилых и маломобильных людей пригласили в выездной пункт не для подачи документов на гражданство, а уже для получения.

Администрация Луганска регулярно напоминает, где можно подать документы и получить паспорт. Кроме выездных пунктов, постоянно действуют семь пунктов приема и выдачи документов в Луганске и Счастье.

Таким образом, информация о том, что жителям ЛНР насильно вручают паспорта Российской Федерации и стариков заставляют по жаре ездить на подачу документов, является фейком.

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