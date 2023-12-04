04 декабря 2023, 14:27
Фейк: завернутую в купюру взрывчатку нашли в Калужской области
МВД опровергло данные о завернутой в купюру взрывчатке в Балабанове
В социальных сетях и мессенджерах распространили информацию об обнаруженном в населенном пункте Балабаново Калужской области взрывном устройстве. Его якобы завернули в купюру.
Фейк
Возле одной из школ в районе города Балабаново обнаружили взрывное устройство, завернутое в купюру. Такую информацию распространили в родительских чатах и районных новостных пабликах. Якобы такие объекты специально разложили у социальных учреждений, чтобы привлечь внимание детей.
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Правда
Сотрудники ОМВД по Боровскому району Калужской области провели проверку этой информации и не подтвердили ее. Ни одного факта подбрасывания таких взрывных устройств в Балабанове не установили.
Ситуация стала еще одной реэскалационной волной фейковой информации, распространяемой в соцсетях во многих регионах России.
Еще в марте этого года идентичные сообщения зафиксировали в родительских чатах в Пермской, Московской, Костромской, Челябинской, Свердловской областях.
Таким образом, информация о том, что возле одной из школ в районе Балабаново обнаружили взрывное устройство, завернутое в купюру, оказалась недостоверной.
Как и в марте, данное сообщение распространили с целью посеять панику у гражданского населения. Проверка правоохранительных органов ни одного факта распространения подобных взрывных устройств не подтвердила.
Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.
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