Общество 04 декабря 2023, 14:27 Фейк: завернутую в купюру взрывчатку нашли в Калужской области МВД опровергло данные о завернутой в купюру взрывчатке в Балабанове РИА «Новости»

Читать 360tv в

В социальных сетях и мессенджерах распространили информацию об обнаруженном в населенном пункте Балабаново Калужской области взрывном устройстве. Его якобы завернули в купюру.

Фейк

Возле одной из школ в районе города Балабаново обнаружили взрывное устройство, завернутое в купюру. Такую информацию распространили в родительских чатах и районных новостных пабликах. Якобы такие объекты специально разложили у социальных учреждений, чтобы привлечь внимание детей.

Реклама

Правда

Сотрудники ОМВД по Боровскому району Калужской области провели проверку этой информации и не подтвердили ее. Ни одного факта подбрасывания таких взрывных устройств в Балабанове не установили.

Ситуация стала еще одной реэскалационной волной фейковой информации, распространяемой в соцсетях во многих регионах России.

Еще в марте этого года идентичные сообщения зафиксировали в родительских чатах в Пермской, Московской, Костромской, Челябинской, Свердловской областях.

Таким образом, информация о том, что возле одной из школ в районе Балабаново обнаружили взрывное устройство, завернутое в купюру, оказалась недостоверной.

Как и в марте, данное сообщение распространили с целью посеять панику у гражданского населения. Проверка правоохранительных органов ни одного факта распространения подобных взрывных устройств не подтвердила.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.