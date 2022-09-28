Фейк: заразившись ВИЧ, можно избежать частичной мобилизации | 360°

Общество 28 сентября 2022, 19:56 Поделиться Telegram

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Viber Фейк: заразившись ВИЧ, можно избежать частичной мобилизации Сообщения о том, что, заразившись ВИЧ, можно избежать мобилизации, назвали фейком Depositphotos

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В Сети распространяются недостоверные сообщения о том, что, заразившись вирусом иммунодефицита человека, можно избежать призыва на военную службу. «360» выяснил, чем это может обернуться на самом деле.

Фейк

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В социальных сетях и Telegram-каналах пишут, что, заразившись ВИЧ, можно избежать частичной мобилизации, поскольку такому больному дадут категорию Д (означает, что он полностью негоден к военной службе). Зачастую посты сопровождаются предложением купить поддельную справку о болезни.

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Правда

Хотя ВИЧ-инфицированные действительно не подлежат призыву, обратим внимание, что изначально подобные сообщения стала распространять Любовь Соболь, признанная в России иноагентом и внесенная в список террористов и экстремистов. Она опубликовала твит активиста Севы Галкина о том, что появились люди, желающие заразиться ВИЧ и избежать мобилизации.

Заражение ВИЧ смертельно опасно и грозит развиться в СПИД. Инфекция распространяется очень быстро и вызывает острую нехватку иммунитета, что провоцирует злокачественные новообразования и вторичные заболевания. Иммунная система ослабевает до такой степени, что становится неспособной противостоять патогенам, атакующим организм.

Кроме того, уклониться от службы, заразившись ВИЧ прямо сейчас, не получится из-за «серонегативного окна». В течение него инфекцию нельзя выявить по анализам. Этот период может продолжаться до трех месяцев, в зависимости от иммунной системы пациента. Несмотря на то, что современные тесты достаточно точны, ни один из них не определит ВИЧ-инфекцию сразу после заражения.

Попытавшись получить медотвод по поддельной справке о ВИЧ, можно не только стать жертвой мошенников и потерять деньги. Использование подложных документов — само по себе преступление (статья 327 Уголовного кодекса). Кроме того, недавно была введена уголовная ответственность за уклонение от службы путем симуляции заболеваний (статья 339).

Материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.

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