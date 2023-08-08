Общество 08 августа 2023, 18:11 Фейк: запасы нефти признали неисчерпаемыми Данные о том, что нефть является возобновляемым ресурсом, оказались недостоверными Freepik

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В соцсетях распространилась информация о том, что нефть якобы признали возобновляемым ресурсом, а ее запасы могут быть неисчерпаемы. Причем ссылка делается на материал из специализированного журнала. «360» разобрался, правдивы ли данные.

Фейк

Выдержку из статьи в журнале «Бурение и нефть» опубликовали в сообществе «Нефтегазовая вертикаль» в соцсети «ВКонтакте». В материале рассказывается о месторождениях в Татарстане, в частности Ромашкинском, которое много лет отдает крупные объемы сырья, и вскользь говорится о том, что запасы нефти могут быть неисчерпаемыми. Якобы они поступают из глубин земного шара и имеют абиогенное происхождение, возможно связанное с дегазацией планеты. Подразумевается выброс больших объемов водорода и углеводородов в газообразном состоянии из глубоких недр Земли при разложении гидридов или высвобождении из растворов металлов.

Правда

Однако в конце ХХ века абиогенная теория утратила авторитет, поскольку не позволяла делать эффективных прогнозов по открытию новых нефтяных месторождений. Сейчас версия не является преобладающей. В статье «Бурения и нефти» ее истинность тоже не утверждается: авторы указывают, что для доказательства правдивости этой теории нужны исследования кристаллического фундамента. По мнению академика академии наук Татарстана, бывшего главного геолога — замгендиректора «Татнефти» Рената Муслимова, подтверждение абиогенной теории займет около полувека.

Несмотря на тяготение к этой версии происхождения нефти, нефтяники Татарстана объясняют и описывают технологии, позволяющие увеличить отдачу месторождений.

При этом существует версия о том, что Ромашкинское месторождение продолжает давать жидкие углеводороды благодаря перетоку сырья из других нефтеносных объектов. Сами нефтяники подчеркивают необходимость новых научных исследований.

В целом информация о том, что нефть и прочие ископаемые углеводороды — возобновляемый ресурс, является недостоверной. Теория абиогенного происхождения и неисчерпаемости ресурсов не была доказана и не является эффективной при поиске и добыче нефти.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.