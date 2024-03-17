Общество 17 марта 2024, 13:41 Фейк: задержания на акции протеста начались в Краснодаре Слухи о задержаниях на акции протеста в Краснодаре опровергли РИА «Новости»

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В социальных сетях и мессенджерах начало вируситься видео с якобы задержанием некоего человека на акции протеста в Краснодаре. Однако оно оказалось фейком.

Фейк

В некоторых проукраинских Telegram-каналах и группах в социальных сетях появилось видео с задержанием некоего человека. Авторы публикации утверждают, что события происходят в Краснодаре.

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Правда

В действительности на опубликованных кадрах Республика Тыва в 2022 году. К текущим выборам президента России материал никакого отношения не имеет.

Таким образом, информация о том, что в Краснодаре начались задержания на акции протеста, является недостоверной. На самом деле видео с задержанием сняли в Туве в 2022 году.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.