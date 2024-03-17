17 марта 2024, 13:41
Фейк: задержания на акции протеста начались в Краснодаре
Слухи о задержаниях на акции протеста в Краснодаре опровергли
В социальных сетях и мессенджерах начало вируситься видео с якобы задержанием некоего человека на акции протеста в Краснодаре. Однако оно оказалось фейком.
Фейк
В некоторых проукраинских Telegram-каналах и группах в социальных сетях появилось видео с задержанием некоего человека. Авторы публикации утверждают, что события происходят в Краснодаре.
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Правда
В действительности на опубликованных кадрах Республика Тыва в 2022 году. К текущим выборам президента России материал никакого отношения не имеет.
Таким образом, информация о том, что в Краснодаре начались задержания на акции протеста, является недостоверной. На самом деле видео с задержанием сняли в Туве в 2022 году.
Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.
Задержания
Краснодар
Фейковые новости
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