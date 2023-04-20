Общество 20 апреля 2023, 14:09 Фейк: за сбор любых грибов грозит уголовный срок в девять лет Сообщения о том, что за сбор грибов грозит уголовный срок в девять лет, оказались фейком Unsplash

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В Сети появились фейки о том, что за сбор любых грибов россиянам грозит уголовный срок в девять лет. «360» выяснил подробности.

Фейк

«Ответственность в виде штрафов до миллиона рублей и срока до четырех лет, а в случае организованного сбора таких грибов и растений срок увеличивается до девяти лет! В России за убийство меньше дают, вообще-то», — заявили авторы фейка, опубликованного на платформе «Дзен».

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По их словам, закон правильный, «кроме диких сроков»: «Представьте себе, какой тут открывается простор для злоупотреблений со стороны полиции: ставишь пост на выезде из леса и собираешь дань с доверчивых грибников, которые могут и не знать, чего они там собрали».

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Правда

В апреле 2023 года Владимир Путин подписал закон, который устанавливает уголовную ответственность за сбор и реализацию грибов и растений, внесенных в Красную книгу по первой части статьи 260: «Умышленные уничтожение или повреждение, а равно незаконные добыча, сбор и оборот особо ценных растений и грибов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации».

То есть сбор и приобретение обычных грибов никак не регламентируется и не наказывается. Речь идет только об особо охраняемых видах.

Что касается строгости закона, то за сбор редких растений физическим лицам может грозить штраф до миллиона рублей и лишение свободы сроком до четырех лет, а за незаконное приобретение или продажу — штраф до полутора миллиона рублей и лишение свободы до пяти лет.

Следовательно, никаких девяти лет для обычного «тихого охотника», который пошел по кривой тропинке и собрал охраняемый гриб, не запланировано. Если же преступление было совершенно с использованием служебного положения, то за сбор можно поплатиться штрафом до двух миллионов или лишением свободы до шести лет, а за приобретение или продажу — штрафом до трех миллионов рублей или лишением свободы до семи лет.

Егерям, лесникам, работникам заповедников стоит серьезно задуматься о последствиях, если они решат пойти на сбор краснокнижных грибов и растений. Однако очевидно, что и здесь по закону на девять лет никого не посадят.

За что предусмотрено девять лет? Если преступление совершено группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, то за сбор может грозить штраф до двух миллионов рублей и лишение свободы сроком до восьми лет, а за приобретение или продажу — штраф от трех миллионов и лишение свободы сроком до девяти лет.

Сейчас закон не действует. Он вступит в силу только через 180 дней после официальной публикации. На сегодня есть штрафы для простых грибников за сбор краснокнижных грибов и растений до пяти тысяч рублей и для организаций до миллиона рублей.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.