Общество 23 марта 2023, 18:58 Фейк: за нерабочую оптику автомобиль будут отправлять на штрафстоянку Автоэксперт Кадаков опроверг слухи о том, что за нерабочую оптику авто грозит штрафстоянка РИА «Новости»

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В СМИ появилась недостоверная информация о том, что с 23 марта автомобили с неисправными световыми приборами будут эвакуировать на штрафстоянку. «360» выяснил подробности.

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Фейк

С 23 марта службы ГИБДД начнут эвакуировать на штрафстоянку машины с неисправными световыми приборами: фарами, стоп-сигналами, ДХО, габаритами, сообщили СМИ. В рамках профилактических мероприятий «Технический контроль» инспекторы будут выявлять авто с неисправной оптикой.

Правда

Как объяснил главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков в своем Telegram-канале, ничего экстраординарного в профмероприятиях ГИБДД нет, поскольку их проводят регулярно и по разным поводам.

Также Кадаков призвал не бояться эвакуации на штрафстоянки, так как такая мера грозит только при езде без СТС, с неисправным рулевым или тормозами, при езде без прав, при отказе от медосвидетельствования или в состоянии алкогольного опьянения.

За езду с неисправными световыми приборами в ночное время предусмотрен штраф и запрет на движение до устранения неисправности. Если неисправность устранить нельзя и нет возможности оставить автомобиль на месте, придется вызывать эвакуатор для перемещения его к месту, где будет устраняться неисправность. Речи о штрафстоянке тут тоже не идет.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.