05 июня 2023, 15:25
Фейк: взрывы прогремели в Краснодарском крае
Сообщения украинских Telegram-каналов о взрывах в Краснодарском крае оказались фейком
Жителей Краснодара вечером в воскресенье, 4 июня, якобы напугал громкий хлопок, а затем — взрывная волна. Об этом написали украинские Telegram-каналы. Информация оказалась ложной.
Фейк
В сообщениях указали, что жители поселков Российское и Южное увидели белую полосу в небе, а краснодарцы в Фестивальном микрорайоне заметили самолет, гул которого слышали в разных частях города. Из-за «хлопка» в квартирах дрожали шторы, люди якобы ощутили взрывную волну.
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Сотрудники ЕДДС Краснодара поспешили успокоить местных жителей. Они подчеркнули, что никаких сообщений о чрезвычайных происшествиях из экстренных служб не поступало.
«Хлопок, который слышали жители нескольких районов города, — наиболее вероятно, звук самолета, который преодолел звуковой барьер», подчеркнули в кубанском оперштабе.
Оперативные службы региона объяснили полосы в небе конденсационным следом от самолета, который появился из-за резкого перепада температур.
Таким образом, информация о том, что в Краснодарском крае зафиксировали взрывы, не соответствует действительности.
Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.
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