Общество 05 июня 2023, 15:25 Фейк: взрывы прогремели в Краснодарском крае Сообщения украинских Telegram-каналов о взрывах в Краснодарском крае оказались фейком РИА «Новости»

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Жителей Краснодара вечером в воскресенье, 4 июня, якобы напугал громкий хлопок, а затем — взрывная волна. Об этом написали украинские Telegram-каналы. Информация оказалась ложной.

Фейк

В сообщениях указали, что жители поселков Российское и Южное увидели белую полосу в небе, а краснодарцы в Фестивальном микрорайоне заметили самолет, гул которого слышали в разных частях города. Из-за «хлопка» в квартирах дрожали шторы, люди якобы ощутили взрывную волну.

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Правда

Сотрудники ЕДДС Краснодара поспешили успокоить местных жителей. Они подчеркнули, что никаких сообщений о чрезвычайных происшествиях из экстренных служб не поступало.

«Хлопок, который слышали жители нескольких районов города, — наиболее вероятно, звук самолета, который преодолел звуковой барьер», подчеркнули в кубанском оперштабе.

Оперативные службы региона объяснили полосы в небе конденсационным следом от самолета, который появился из-за резкого перепада температур.

Таким образом, информация о том, что в Краснодарском крае зафиксировали взрывы, не соответствует действительности.

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