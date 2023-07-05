05 июля 2023, 15:08
Фейк: взрыв прогремел в центре Севастополя
Уничтожение боеприпасов времен ВОВ на полигоне Севастополя приняли за взрывы в городе
Украинские Telegram-каналы распространили фейковую информацию о взрыве, прогремевшем в центре Севастополя. На самом деле, речь идет о плановом уничтожении неразорвавшихся боеприпасов времен Великой Отечественной войны на военном полигоне.
Фейк
Взрыв прогремел в центре Севастополя и напугал горожан. Местные власти якобы никак не комментировали ситуацию
Правда
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале заранее предупредил местных жителей, что сотрудники МЧС проведут уничтожение около тысячи боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Работы пройдут с 14:00 до 18:00 на полигоне около горы Кара-Коба в Балаклавском районе. Снаряды подняли со дна бухты Гильзовая.
«Будет громко, поэтому предупреждаю заранее. В городе все спокойно», — написал глава Севастополя.
Таким образом, информация о том, что в центре Севастополя прогремел взрыв, недостоверна. Власти города заранее предупредили жителей о плановом уничтожении найденных в бухте снарядов времен Великой Отечественной войны на специальном полигоне.
Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.
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