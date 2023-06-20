Общество 20 июня 2023, 19:17 Фейк: ВСУ начали подготовку к форсированию реки в районе Теткино Курской области Информация о планах ВСУ форсировать реку в районе Теткино оказалась фейком РИА «Новости»

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В социальных сетях и мессенджерах начали распространять информацию, что украинские боевики якобы готовятся к форсированию реки в районе поселка Теткино в Курской области.

Фейк

Впервые слухи о намерении националистов форсировать водную преграду в Курской области появились в группе «Курская дуга» в социальной сети «ВКонтакте». Подписчик сообщил, что боевики якобы перебросили понтонные мосты в район Теткино.

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Правда

Официальные власти региона через социальные сети опровергли данное сообщение. В пресс-службе правительства Курской области объяснили, что украинский ЦИПсО через сеть Telegram-каналов пытается запустить дезинформацию о подготовке к форсированию реки в районе Теткина.

«Украинские спецслужбы пытаются вбросить информацию через предложенные новости местных каналов. Цель этих сообщений — создать панику среди местных жителей. Просим сохранять спокойствие, но не терять бдительность: о подозрительных гражданах, оставленных предметах и беспилотных летательных аппаратах сообщать по номеру 112», — говорится в сообщении правительства региона.

Таким образом, информация о том, что ВСУ ведут подготовку к форсированию реки в районе Теткино Курской области, недостоверна. Официальные власти называют данные сообщения вбросом со стороны ЦИПсО.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.